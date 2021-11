FC Bayern - Benfica Lissabon: Übertragungs-Infos zum Champions-League-Spiel

Mit vier deutschen Mannschaften geht die Champions League in die neue Saison 2021/22. Eine davon ist der FC Bayern München, der es nach drei Siegen zum Auftakt nun erneut mit Benfica Lissabon zu tun bekommt. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung.

FC Bayern München - Benfica Lissabon Der FC Bayern München ist hervorragend in die Champions League gestartet, beim FC Barcelona gab es ein nie gefährdetes 3:0, danach einen klaren 5:0-Sieg gegen Dynamo Kiew und ein 4:0 bei Benfica Lissabon. Am 4. Spieltag hat der Rekordmeister Benfica zu Gast. Streaming-Anbieter Amazon Prime Video überträgt das Spiel am Dienstag, 2. November, ab 19.30 Uhr, Anpfiff in München ist um 21 Uhr.

Wer kommentiert das Spiel Bayern München - Benfica? Bei Amazon Prime ist Jonas Friedrich der Kommentator, an seiner Seite ist Benedikt Höwedes als Co-Kommentator. Der Streaming-Anbieter wartet mit einer ganzen Schar von Experten auf. Neben Höwedes hat Amazon noch Mario Gomez, Wolfgang Stark, Kim Kulig, Patrick Owomoyela und Steffen Baumgart im Team. Sebastian Hellmann moderiert, Annika Zimmermann und Shary Reeves sind als Field-Reporterinnen im Einsatz.

Läuft FC Bayern - Benfica Lissabon auch im Free-TV? Nein. Im Free-TV ist in der Saison 2021/22 nur das Finale zu sehen: Das ZDF überträgt das Endspiel am 28. Mai 2022. Alle anderen Spiele sind nur bei zahlungspflichtigen Streaming-Anbietern zu sehen. Das ZDF zeigt allerdings an den Spieltagen immer mittwochs ab 23.00 Uhr eine einstündige Highlight-Sendung namens "sportstudio UEFA Champions League" mit Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung und Höhepunkten von weiteren Spielen.

Wer sind die Gruppengegner des FC Bayern? Die Münchner treffen in Gruppe E auf den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Der FC Bayern (Deutschland) und Dynamo Kiew (Ukraine) sind die einzigen amtierenden Landesmeister in der Gruppe. Der FC Barcelona (Spanien) und Benfica Lissabon (Potugal) wurden in ihren Ligen in der vergangenen Saison jeweils Dritter.

Wer ist in der Gruppe E der Favorit? Ganz klar: Der Gruppensieg dürfte nur über Bayern München gehen, das haben auch die ersten Spieltage gezeigt. Auch wenn mit dem FC Barcelona ein ganz großer Name in der Bayern-Gruppe ist, sind die finanziell angeschlagenen Katalanen, die zudem den Weggang von Superstar Lionel Messi verkraften müssen, aktuell weit von ihrer Bestform entfernt. Alles andere als ein Gruppensieg der Münchner wäre eine große Überraschung.

Der Spielplan des FC Bayern in Gruppe E: Dienstag, 14. September (21.00 Uhr): FC Barcelona - FC Bayern München (0:3)

Mittwoch, 29. September (21.00 Uhr): FC Bayern München - Dynamo Kiew (5:0)

Mittwoch, 20. Oktober (21.00 Uhr): Benfica Lissabon - FC Bayern München ( 0:4 )

) Dienstag, 2. November (21.00 Uhr): FC Bayern München - Benfica Lissabon (Amazon Prime Video)

Dienstag, 23. November (18.45 Uhr): Dynamo Kiew - FC Bayern München (DAZN oder Amazon Prime)

Mittwoch, 8. Dezember (21.00 Uhr): FC Bayern München - FC Barcelona (DAZN)