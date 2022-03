FC Bayern München - FC Salzburg: Wo wird das Spiel übertragen?

Als einziger von vier deutschen Teilnehmern hat sich der FC Bayern für die K.o.-Phase der Champions League qualifiziert – und das als Gruppensieger sehr souverän. Überraschend schwer taten sich die Bayern im Hinspiel beim FC Salzburg, in dem lediglich ein 1:1 heraussprang. Das Rückspiel in München (Dienstag, 8. März) wird bei Streaming-Anbieter Amazon Prime Video übertragen.

Läuft FC Bayern - Salzburg auch im Free-TV?

Nein. Im Free-TV ist in der Saison 2021/22 nur das Finale zu sehen: Das ZDF überträgt das Endspiel am 28. Mai 2022. Alle anderen Spiele sind nur bei zahlungspflichtigen Streaming-Anbietern zu sehen. Das ZDF zeigt allerdings an den Spieltagen immer mittwochs ab 23.00 Uhr eine einstündige Highlight-Sendung namens "sportstudio UEFA Champions League" mit Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung und Höhepunkten von weiteren Spielen.