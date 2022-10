FC Bayern bei Viktoria Pilsen: Wer überträgt? Wer kommentiert?

Der FC Bayern München ist das Maß der Dinge im deutschen Fußball. In der Champions League lief es in der vergangenen Saison allerdings nicht ganz so gut. Im Viertelfinale gegen Underdog FC Villarreal war Schluss. Während die Spanier in diesem Jahr nur noch in der Conference League spielen, starten die Bayern einen neuen Anflauf in der Königklasse. Hier finden Sie die Infos.