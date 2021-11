FC Brügge - RB Leipzig: alle Infos zur Übertragung bei DAZN

Bundesligist RB Leipzig hat in der Champions League keine Chance mehr auf das Achtelfinale, wohl aber noch auf Platz drei und somit die Europa League. Am 5. Spieltag geht es für die "Roten Bullen" zum FC Brügge. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung.

FC Brügge - RB Leipzig live im Stream

Die Chance auf das Achtelfinale in der Champions League ist bereits dahin. Nun geht es für Leipzig darum, sich noch Platz drei und somit das Überwintern in der Europa League zu sichern. Am 5. Spieltag geht es zum direkten Konkurrenten FC Brügge. Das Spiel wird am Mittwoch, 24. November, ab 20.30 Uhr bei Streaming-Anbieter DAZN übertragen, Anstoß ist um 21 Uhr.