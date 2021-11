FC Sevilla - VfL Wolfsburg: Übertragung und Kommentatoren in der Champions League

FC Sevilla - VfL Wolfsburg live im Stream

Nach vier Spielen hat der VfL Wolfsburg noch Chancen auf das Achtelfinale, die Gruppe ist so umkämpft wie kaum eine andere. Mit einem Sieg beim FC Sevilla würden sich die "Wölfe" zumindest das Überwintern in der Europa League vorzeitig sichern und die Tür zum CL-Achtelfinale weiter aufstoßen. Das Spiel wird am Dienstag, 23. November, ab 19.30 Uhr bei Streaming-Anbieter Amazon Prime Video übertragen, Anpfiff ist um 21 Uhr.