FC Villarreal - FC Bayern München: Wo läuft heute das Spiel?

Als einziger von vier deutschen Teilnehmern hat sich der FC Bayern für die K.o.-Phase der Champions League qualifiziert. Im Achelfinale setzte sich der deutsche Rekordmeister gegen den FC Salzburg durch. Im Viertefinale geht es nun gegen den spanischen Klub FC Villarreal. Das Hinspiel am Mittwoch, 6. April, ist live bei Streaming-Anbieter DAZN zu sehen. <<< Champions League: Spielplan und Sendetermine >>>

Läuft FC Villarreal - FC Bayern auch im Free-TV?

Nein. Im Free-TV ist in der Saison 2021/22 nur das Finale zu sehen: Das ZDF überträgt das Endspiel am 28. Mai 2022. Alle anderen Spiele sind nur bei zahlungspflichtigen Streaming-Anbietern zu sehen. Das ZDF zeigt allerdings an den Spieltagen immer mittwochs ab 23.00 Uhr eine einstündige Highlight-Sendung namens "sportstudio UEFA Champions League" mit Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung und Höhepunkten von weiteren Spielen.