Felix Lobrecht startet mit eigener Comedy-Show bei MagentaTV

Schauspiel-Legende gestorben

Trauer um 'Doctor Who'-Star William Russell

Der britische Schauspieler William Russell, bekannt als Ian Chesterton in der TV-Serie 'Doctor Who', ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Russell spielte in den ersten beiden Staffeln den Lehrer und gehörte zu den ersten Begleitern des Doktors.

MEHR