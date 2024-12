"Golden Bachelor": 73-Jähriger sucht bei RTL nach einer Partnerin

Nach 14 Staffeln bringt es die RTL-Datingshow "Der Bachelor" bereits auf unzählige Liebesdramen und nur wenige glückliche Paare nach der letzten Rosenvergabe. Doch der Publikumserfolg gibt dem Sender recht, weshalb RTL nun mit einem weiteren Ableger des Formats aufwartet: "Golden Bachelor" (ab 3. Dezember, RTL+, 2025 bei RTL). So weit, so bekannt. Doch wer auch in fortgeschrittenem Alter noch nach der großen Liebe sucht, hielt RTL noch zurück – bis jetzt.