"Griselda": Neue Crime-Serie mit "Modern Family"-Star Sofia Vergara

In der True-Crime-Serie „Griselda“, die auf einer wahren Geschichte der kolumbianischen Drogenbaronin Griselda Blanco basiert, spielt „Modern Family“ Star Sofia Vergara die Hauptrolle. In dieser Rolle zeigt sich die Schauspielerin mal von einer ganz anderen Seite und ist kaum wiederzuerkennen.

Darum geht´s

Mörderische Spannung verspricht Netflix bereits vor Beginn der offiziellen Ausstrahlung der Serie am 25. Januar 2024: „Nach ihrer Flucht von Medellín nach Miami mit drei jungen Söhnen und einem Kilo Kokain avanciert Griselda Blanco zur skrupellosen Chefin eines Drogenimperiums“. Eines wird deutlich: Griselda ist eine facettenreiche Person: Sie ist Chefin, Mutter, Pionierin und Mörderin zugleich. Die Netflix-Serie basiert auf wahren Begebenheiten und zeigt das Leben von Griselda Blanco, die im Laufe ihres Lebens eines der profitabelsten Kartelle aller Zeiten aufgebaut hat und als „Schwarze Witwe“ oder die „Koks-Patin“ in die Historie Südamerikas einging. Im Miami der 1970er und 1980er Jahren machte sich die skrupellose Geschäftsfrau einen Namen in einer Drogenwelt, die bis dato von Männern dominiert wurde.