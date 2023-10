Gruseliger Streaming-Tipp: Stephen King begeistert vom "Friedhof der Kuscheltiere"-Prequel!

Willkommen zurück im unheimlichen "Pet Sematary" – so lautet in bewusster Falschschreibung der Originaltitel des "Friedhofs der Kuscheltiere", der auf den Roman-Klassiker von Stephen King zurückgeht. Nun gibt es mit "Bloodlines" bei Paramount+ einen sogenannten Prequel-Film, der das Augenmerk auf die Vorgeschichte lenkt und angeblich auf einem unveröffentlichten Kapitel aus Kings Feder beruht.

Im Zentrum steht der Jugendliche Jud Crandall (Jackson White), der im Originalfilm 1989 als Nachbar der Familie Creed zu sehen war. Er entschied sich zur Flucht aus der Provinz. Doch nun kehrt er zusammen mit seiner attraktiven Freundin zurück in seinen Heimatort Ludlow in Maine, den er 1969 hinter sich ließ. Und prompt knallt ihm eine Übel-Krähe vor die Windschutzscheibe. Schlimmer noch: Auf der sonst verlassen wirkenden Straße durch die Sonnenblumen- und Maisfelder lauert ihn ein räudig wirkender Hund auf. Es geht wieder um die uralten Schreckgestalten und die dunklen Familiengeheimnisse. Und rasch fließt ziemlich viel Blut.

"David Duchovny ist exzellent"

Umso erfreulicher für die Macher des Prequels "Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines", dass der Autor höchstpersönlich, der viel Zeit in den sozialen Medien verbringt und auch in politischen Fragen immer wieder meinungsstark mitmischt, die Verfilmung durch die Regisseurin Lindsey Anderson Beer explizit lobt. Zur Erinnerung: Mit anderen Adaptionen seiner Stoffe – am prominentesten durch Stanley Kubrick im Klassiker "The Shining" – sprang Stephen King oft schon sehr kritisch um. Nun sagt er: "Das Drehbuch erlaubt sich ein paar Freiheiten, es ist aber eine tolle Story." Explizit lobt er die Besetzung: "David Duchovny ist exzellent."