Jan Ulrich mit schockierenden Geständnissen in Amazon-Doku: "Ich hab' Kokain in Massen genommen"

Als deutscher Radrennfahrer feierte Jan Ullrich große Erfolge: So gewann er unter anderem 1997 die Tour de France, die er zudem fünfmal als Zweiter beendete. Doch im Laufe seiner Karriere sorgte er auch für Negativ-Schlagzeilen, weil er in den Dopingskandal um den spanischen Sportmediziner Fuentes verwickelt war. Über diese Zeit spricht der 49-Jährige nun ausführlich in der vierteiligen Dokuserie "Jan Ullrich – Der Gejagte" (ab 28. November bei Amazon Prime). Doch nicht nur über diese dunkle Zeit scheint Ullrich in der Produktion zu sprechen, denn: Bereits im Teaser machte der gebürtige Rostocker ein großes Drogen-Geständnis.