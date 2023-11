Kandidat Paco über "Good Luck Guys": "aufs Rauchen zu verzichten könnte hart werden"

Ab dem 9. November können Zuschauer den Publikumsliebling Paco Herb in der neuen Joyn-Show "Good Luck Guys" sehen. Wir haben mit dem Kandidaten über seine Zeit auf der Insel gesprochen.

Du hast bereits Erfahrung mit Reality-Shows. Was motiviert dich, immer wieder an neuen Sendungen teilzunehmen?

Es macht mir Spaß, mich immer wieder auf neue Situationen einzulassen und auf neue Menschen und Herausforderungen zu treffen. Außerdem bin ich ziemlich ehrgeizig und will dann natürlich auch gewinnen. Und seien wir mal ehrlich: Die Miete bezahlt sich auch nicht von allein.

Was macht dir mehr Spaß: Dating- oder Game-Formate?

Das lässt sich schwer vergleichen. Dating-Formate machen zwar Spaß, aber bei Game-Fomaten kann ich viel mehr zeigen, was noch so in mir steckt. Da geht es nicht nur ums Flirten, sondern man lernt auch mal andere Seiten von mir kennen.