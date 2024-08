„LOL“ Halloween: (Nicht) Lachen mit Bill und Tom Kaulitz

Begeisterte „LOL: Last One Laughing“ Fans können es wohl kaum erwarten, bis das Halloween-Special endlich auf Amazon Prime Video ausgestrahlt wird. Viele fragen sich, welche Stars sich der Nicht-lachen Herausforderung stellen werden. Wir haben erste Informationen.

Kaulitz-Twins wohl mit am Start

Wie die Bild erfahren haben will, werden sich die zwei Mäuse Bill und Tom Kaulitz dem Halloween-Special stellen und die große Herausforderung annehmen, sich das Lachen zu verkneifen. Die beiden haben bereits ihre eigene Netflix-Show „Kaulitz & Kaulitz“ auf den Markt gebracht, die sich größter Beliebtheit erfreut. Nun wollen sie wohl auch noch bei „LOL“ mitmischen und sich den Pokal schnappen.

Die Comedy-Sendung „LOL: Last One Laughing“ bei Prime Video ist zum Streaming-Hit geworden. Die Comedians haben dabei für zahlreiche legendäre und lustige Momente gesorgt. Hier werfen wir einen Blick auf alle bisherigen Gewinner!

Diese Comedians haben bisher bei „LOL: Last One Laughing“ gewonnen

Um den Siegerpokal aber mit nach Hause nehmen zu können, dürfen sie nicht mehr als zweimal lachen. Ob ihnen das gelingt, wird sich zeigen, zumal die beiden sehr gerne lachen. Das beweisen sie auch immer wieder in den acht Folgen ihrer Netflix-Show „Kaulitz & Kaulitz“. Drücken wir ihnen die Daumen, dass sie am Ende die strahlenden Sieger sein werden. Wer neben den Kaulitz-Zwillingen noch dabei sein wird, ist noch offen. Geht man aber vom Weihnachtsspecial aus, könnten auch beim Halloween-Special wieder einige ehemalige Kandidaten mit am Start sein.