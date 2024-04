"LOL: Last One Laughing" 2024: Alle Infos zur neuen Staffel!

Zu Ostern präsentiert Michael 'Bully' Herbig eine neue Staffel "LOL: Last One Laughing". Dieses Mal mischen Humor-Urgestein Otto Waalkes und Schauspielstar Elyas M'Barek in der Truppe mit. Hier gibt es alle Infos zum erfolgreichen Comedyformat von Amazon Prime Video.

Wer in Deutschland mit Humor erfolgreich sein will, sollte einen langen Atem mitbringen. Kaum anders verhält es sich mit reinen Streamingformaten, die hierzulande gegen das lineare Fernsehen noch immer einen schweren Stand haben. Umso wundersamer also, wenn eine ausschließlich online abrufbare Comedyshow seit nunmehr drei Jahren als Dauerbrenner das Publikum verzückt.

Am 28. März startet die neue Staffel Mit "LOL – Last One Laughing" hat Amazon Prime Video eine Erfolgsgeschichte geschaffen, die der Streamingriese inzwischen von Mexiko bis Südafrika fortschreibt. Dass das ursprünglich japanische Format weltweit so beliebt ist, liegt am ebenso simplen wie genialen Konzept: Zehn Comedians müssen Stunden miteinander in einem Raum verbringen – dürfen aber nicht lachen. Wenn die hiesige Ausgabe nun in die fünfte Staffel geht, erteilt Gastgeber Michael "Bully" Herbig unter anderem Humorlegende Otto Waalkes und Schauspielstar Elyas M'Barek strengstes Lachverbot.

Nachdem sich zuletzt in einem dreistündigen Weihnachtsspecial die LOL-Veteranen der ersten Stunde um Anke Engelke und Carolin Kebekus die Ehre gegeben hatten, begrüßt Bully diesmal zahlreiche neue Gesichter im illustren Ensemble. Neben Komödienspezialist M'Barek ("Fack ju Göhte") und Komiker-Legende Otto, der die Menschen seit mehreren Generationen zum Lachen bringt.

Zudem wagen sich auch Kabarettistin und Moderatorin Ina Müller ("Inas Nacht"), die prämierte Schauspielerin Meltem Kaptan ("Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush") sowie die Comedians Mirja Boes, Ralf Schmitz und Michael Kessler ins von unzähligen Kameras überwachte Getümmel. Ebenfalls dabei sind erfahrene LOL-Teilnehmer wie die schweizerisch-deutsche Comedienne Hazel Brugger, Pullunderikone Olaf Schubert und Comedy-Poet Torsten Sträter, der aus der ersten Staffel 2021 als Gewinner hervorgegangen war.

LOL-Sonderausgabe zu Halloween Wie immer winken der Gewinnerin oder dem Gewinner auch diesmal eine Siegesprämie von 50.000 Euro, die an einen guten Zweck gespendet wird. Bis es so weit ist, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber wahre Torturen über sich ergehen lassen: Die mannigfaltigen Versuche, die anderen zum Lachen zu bringen, reichen von subtil verwirrend bis unerträglich albern. Einen Lacher haben die Kandidaten frei, wer allerdings ein zweites Mal lacht, fliegt raus. Über die Szenerie wacht an den Bildschirmen wie gewohnt Herbig, dessen strengen Augen kein Mundzucken und unterdrücktes Prusten entgeht. Merke: Versuche, sich nicht beim Lachen erwischen zu lassen, sind erfahrungsgemäß zum Scheitern verurteilt.

Der Erfolg gibt dem Konzept von "LOL: Last One Laughing" nicht nur Recht, sondern anscheinend auch Mittel in die Hand, das Format weiter auszubauen. Nach den regulären Staffeln und zwei "XMAS"-Spezialausgaben hat Amazon für Herbst 2024 nun eine Sonderausgabe zu Halloween angekündigt.