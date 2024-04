"LOL: Last One Laughing": Die lustigsten Momente aus allen Staffeln

In der Sendung „LOL: Last One Laughing“ von Prime Video müssen prominente Teilnehmer gegen das Lachen ankämpfen. Dennoch – oder gerade deswegen – gibt es für die Zuschauer umso mehr zu lachen. Doch was waren eigentlich die lustigsten Momente der Show?

Max Giermanns Imitationen Schon bei „Switch reloaded“ begeisterte Max Giermann das Publikum mit seinen Imitationen von Prominenten. Neben Stefan Raab, Dieter Bohlen und Donald Trump gehört auch Klaus Kinski zu Giermanns Portfolio. Somit war zu erwarten, dass auch die Kandidaten von LOL in den Genuss von Imitationen kommen würden. Schon in der ersten Staffel machte Giermann Kinski nach und brachte damit Rick Kavanian eine Warnung ein. Obwohl Giermann an der zweiten Staffel nicht als Kandidat teilnahm, hatte er erneut einen Auftritt als Klaus Kinski.

Diesmal brüllte er den Schauspieler Daniel Zillmann zusammen, der als Neandertaler verkleidet war. Auch in dieser Situation fiel es den Teilnehmern sichtlich schwer, ernst zu bleiben. Auch ohne Imitationen sorgte Giermann in LOL immer wieder dafür, dass die anderen Teilnehmer gegen das Lachen ankämpfen mussten. Besonders in Erinnerung blieb, als er in der ersten Staffel plötzlich einen Rasierapparat hervorholte und anfing, sich die Haare auf dem Kopf zu rasieren. Während sich Mirko Nontschew und Carolin Kebekus das Lachen verkneifen mussten, ging Torsten Sträter Giermann sogar zur Hand und vollendete die gewünschte Tonsur.

Anke Engelkes Stiftwurf In der zweiten Staffel von LOL wurde Max Giermann von Anke Engelke und Bastian Pastewka dazu aufgefordert, einen lustigen Cartoon zu zeichnen. Während Giermann gerade überlegte, was er malen kann, warf Engelke unvermittelt einen Stift in Richtung von Pastewka – und traf ihn am Kopf. Daraufhin musste sie kurz lachen, was letztlich zu ihrem Rauswurf führte.

Carolin Kebekus’ Furz-Imitationen In Staffel 1 von LOL griff Carolin Kebekus zu einem der einfachsten Mittel, um die Konkurrenz aus der Reserve zu locken: Sie machte Furz-Geräusche. Den Rahmen dafür bildeten Kärtchen, auf denen unterschiedliche Arten von Flatulenzen beschrieben waren. Die anderen Teilnehmer mussten die Karten ziehen und vorlesen. Den Anfang machte Wigald Boning mit einem „Baby-Pups“. Den machte Kebekus ebenso nach wie den „leisen Furz, bei dem noch etwas nachkam“, den Torsten Sträter vorlas. Obwohl noch weitere Flatulenzen aus Kebekus’ Mund kamen, blieben die Konkurrenten erstaunlicherweise lachfrei.