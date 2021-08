Last One Laughing: 2. Staffel - Teilnehmer und Starttermin bei Amazon

Comedians dabei zuzuschauen, wie sie nicht lachen dürfen und sich dabei selbst wegzuschmeißen: Diese Konzept funktioniert in "Last One Laughing" wunderbar. Nun wurde eine zweite Staffel bestätigt.

"Der Wahnsinn geht weiter!", schrieb Michael "Bully" Herbig bereits im April bei Facebook. "Euer großartiges Feedback auf #LastOneLaughing ist einfach überwältigend! Wir wollten Euch mit dieser Show glücklich machen und so wie's aussieht, ist uns das gelungen", so der Gastgeber der Comedy-Show, die bei Amazon Prime Video zu sehen ist.

Doch wer sind in der zweiten Staffel die Comedians, die sich unbedingt ein Lachen verkneifen müssen? Mittlerweile hat Amazon das Geheimnis gelüftet. Es gibt ein Wiedersehen mit Anke Engelke, Kurt Kröner und Max Giermann, aber auch neue Teilnehmer wie Bastian Pastewka und Martina Hill sind dabei.

Die Teilnehmer der zweiten Staffel sind: Anke Engelke

Bastian Pastewka

Max Giermann

Kurt Krömer

Klaas Heufer-Umlauf

Annette Frier

Martina Hill

Tommi Schmitt

Larissa Rieß

Tahnee Wann läuft die zweite Staffel bei Amazon? Mittlerweile steht der Starttermin fest: Die neuen Folgen von "LOL: Last One Laughing" werden ab dem 1. Oktober 2021 bei Amazon Prime Video zu sehen sein. In der ersten Staffel waren zunächst nicht alle Folgen auf Abruf verfügbar, je zwe Folgen pro Woche wurden online gestellt. Es ist davon auszugehen, dass es bei Staffel zwei ähnlich sein wird. (Staffel eins hier im Stream bei Amazon schauen)

Wie funktioniert "LOL: Last One Laughing"? Das Konzept der Show ist denkbar einfach: Die Comedians verbringen mehrere Stunden zusammen in einem Fernsehstudio. Wer lacht, fliegt raus. Beim ersten Lacher gibt es eine Verwarnung, beim zweiten Lacher ist Schluss. Die Comedians versuchen ständig, ihre Kollegen durch kleine Aufführungen zum Lachen zu bringen, auch Gast-Comedians treten auf. Wer am Ende als letzter lacht, dem winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

"Dieser Druck, lachen zu wollen, es aber nicht zu dürfen, besitzt eine völlig neue Humorqualität. Ich habe dabei gelernt, dass Vorfreude die schönste Freude ist. Zu wissen, dass ich gleich lachen muss, genoss ich fast mehr als das tatsächliche Lachen", erklärt Barbara Schöneberger, die in der ersten Staffel mit von der Partie war.

"Wir freuen uns sehr über die überwältigende Resonanz auf die erste LOL-Staffel. Ich denke, dass wir mit diesem starken Cast die Zuschauer in der zweiten Staffel wieder genauso gut unterhalten und zum Lachen bringen werden", sagt Produzent Otto Steiner von Constantin Entertainment. "Ausdrücklich bedanken möchte ich mich bei den Verantwortlichen von Amazon Prime Video für die großartige Zusammenarbeit auf allen Ebenen und die Chance, dass Constantin Entertainment dieses außergewöhnliche Programm produzieren darf."