"Make Love, Fake Love": Es wird um "Bauer sucht Frau"-Star Antonia Hemmer gebuhl: "Sie ist eine Barbie"

Antonia Hemmer ist in der zweiten Staffel "Make Love, Fake Love" die Nachfolge von Yeliz Koc angetreten. Unter sieben Männer versucht der Reality-Star ihren Mann fürs Leben zu finden.

"Ich bin ein Hauptgewinn", sagt Antonia Hemmer über sich selbst, deutet auf ihr raffiniert geschlungenes Bikini-Oberteil und weist gleich zu Beginn auf ihre im Reality-Kosmos bemerkenswerteste Eigenschaft hin: "Bei mir ist alles echt."

Diverse Teilnahmen an Formaten wie "Sommerhaus der Stars" und vor allem "Bauer sucht Frau" hatten vor allem das Kennenlernen und die zweijährige Beziehung mit "Jungbauer" Patrick Romer im Blick. Die endete bekanntlich kurz nach dem "Sommerhaus" mit unflätigen Bemerkungen seinerseits.

Antonia Hemmer: "Jetzt ist meine Zeit, ich habe Besseres verdient" "Inzwischen rieche ich einen Narzissten zehn Meter gegen den Wind", gibt Antonia ihre Lebensweisheit zu Protokoll. Den Gang durch die RTL-Reality-Maschinerie setzt sie folgerichtig in puncto Dating fort: "Meine Liebesleben könnte gerade nicht flacher sein. Jetzt ist meine Zeit, ich habe Besseres verdient. Ich möchte mich verlieben und Mama werden, aber mich nicht mehr zum Deppen machen", findet die 23-jährige Kosmetikerin und Influencerin aus Bamberg, die noch bei ihrer Mutter wohnt: "Mama muss den Mann meines Lebens auch mögen."

Tja, wer dies wohl werden wird? Moderatorin Janin Ullmann hat da so einiges in petto. Da wäre zum Beispiel Nico (27), Fahrzeuglackierer und Hobby-Tätowierer aus Hamburg. "Lackierst du auch Fingernägel?", erkundigt sich Antonia lachend. "Nein", entgegnet Nico: "Aber ich kann twerken." Ein "Familienmensch" sei er auch, zudem eine "gefährliche Mischung aus "Old-School-Gentleman" und "New-School-Bad-Boy" und ultimativ auch Experte in der Positionierung von Mann und Frau: "Der Kopf der Frau ist unten, der vom Mann oben. So ist das Leben."

Ähnliche Philosophisches zum Dasein weiß auch Dennis (28) aus Stuttgart beizutragen, seines Zeichens Industrielackierer. "Das Leben ist wie eine 69-Stellung – man bekommt so viel wie man gibt." In seinem Fall ist das offenbar nicht wenig: "Wenn ich lieben tu, dann richtig brutal."

"Manche hier möchten dich erobern. Und manche möchten 50.000 Euro" Da liegt ordentlich was in der Luft, merkt Antonia, und bestätigt: "Ihr riecht alle so gut." Ihr ist es vor allem wichtig, dass "ein Mann weiß, was er will – alles andere ist abtörnend".

Und so datet sie Okan (28) aus München auf dem Daybed ("Ich mag Sanduhr-Figuren"), Marcel (28) aus Lippstadt ("Cool, das ist nah an Hannover") auf der Dachterrasse und Dennis in der Gartenlaube. Wie es weitergehen wird in der "verlogensten Datingshow aller Zeiten" (Ullmann)?

Liebestoll unter den Kandidaten und sicher dramatisch bei den Randfiguren: Da einige der Männer ihr Single-Dasein nur vorgeben, sind ihre besseren Hälften in der Nachbar-Villa geparkt – und müssen alle amourösen Umtriebe mit ansehen. "Surreal ist das", sagt eine von ihnen. Und Janin Ullmann spricht aus, was Antonia wahrscheinlich nur mit halbem Ohr hören will: "Manche hier möchten dich erobern. Und manche möchten 50.000 Euro."