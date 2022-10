Malmö FF - 1. FC Union Berlin in der Europa League: Wer überträgt?

Der 1. FC Union Berlin legte in der vergangenen Saison eine Traum-Saison hin. Am Ende stand Plazt 5 und die Qualifikation für die Europa League. Während die Eisernen in der Conference League noch in der Gruppenphase scheiterten, hofft das Team von Trainer Urs Fischer nun auf die K.o.-Runde. Wo Sie die internationalen Auftritte von Union sehen können, erfahren Sie hier.