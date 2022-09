Marseille - Eintracht Frankfurt in der Champions League: Wer überträgt?

In der vergangenen Saison wurde der Traum von einem Titel im Europapokal Wirklichkeit, nun darf Eintracht Frankfurt sogar in der Champions League ran. Hier bekommen Sie alle Infos zur Übertragung.

Es waren besondere Europapokalabende, die die Eintracht aus Frankfurt ihren Fans bescherte: Die SGE holte sich den Titel in der Europa League. Als Bonus gab es die Teilnahme an der Champions League obendrauf. Damit folgten die Hessen den über die Liga qualifizierten deutschen Teams – Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig – in die Königsklasse. Doch wo sind die Eintracht-Spiele zu sehen? Hier gibt's die Infos.