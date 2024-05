Missbrauchsskadal: Netflix zeigt 50 Cents Enthüllungsdoku über P. Diddy

Brutale Szenen, schwere Vorwürfe

Vor kurzem kursierte ein Video, auf dem offenbar zu sehen sein soll, wie Produzent und Rapper P. Diddy seine Ex-Freundin Cassandra Ventura brutal zu Boden schlägt. Bereits Ende 2023 kündigte die Produktionsfirma eines weiteren Rap-Schwergewichts an, die Wahrheit über Diddy (bürgerlich: Sean Combs), der im Laufe der Jahre mit zahlreichen Klagen und Vorwürfen bezüglich sexuellen Missbrauchs konfrontiert wurde, in einer Enthüllungsdoku ans Licht zu bringen: 50 Cents Firma G-Unit Films and Television bestätigte, an solch einer Dokumentation zu arbeiten. Nun soll sich Netflix die Rechte gesichert haben, wie die US-Plattform TMZ unter Berufung auf mehrere Insider berichtet.