Mit "Das Haus der Träume" zurück in die Zwanziger – neue Serie bei RTL+

Ab in die goldenen Zwanziger: Mit "Das Haus der Träume" erweckt RTL+ das schillernde Jahrzehnt zurück zum Leben. Und stellt dabei unweigerlich die Frage: Wovon träumst du?

"Ich glaube, dass Menschen Träume brauchen." Arthur Grünberg hat eine große Vision. Er möchte in Berlin das erste Kreditkaufhaus Europas zu eröffnen. Im Jonass sollen die Kunden auf Raten zahlen, sodass auch mittellose Menschen wie Schuhputzerin Anni hier einkaufen können. Das besondere Kufhaus steht im Mittelpunkt der neuen Event-Serie auf RTL+.

Die Historien-Serie "Das Haus der Träume" führt die Zuschauer:innen mitten hinein ins Berlin der Zwanzigerjahre. Es ist eine Zeit, die von Aufschwung geprägt ist, von Visionen, von Träumen. Aber auch von großer Armut und Ängsten. In dieses Berlin der Widersprüche kommt die junge Vicky Maler (Naemi Florez). Es ist ein schwerer Start für die junge Frau aus der Provinz, doch schnell ergattert sie eine Anstellung im Jonass. Hals über Kopf verliebt sie sich in den Bar-Pianisten Harry (Ludwig Simon). Wenig später entpuppt sich dieser jedoch als Sohn des von Alexander Scheer gespielten Kaufhausbesitzers. Und so beginnt eine Liebe über gesellschaftliche Grenzen hinweg, die immer unmöglich sein wird. Und die dennoch – oder gerade deswegen – alle Zeit überdauert ...