Netflix-Remake der Kultserie "Avatar – Der Herr der Elemente"

Seine Kinoversion war ein grandioser Flop. Es kann also nur besser werden, wenn der junge Luftbändiger Aang ab 22. Februar acht Folgen lang versucht, die Elemente in Einklang zu bringen. Und es wird besser.

Bei allem Actionspektakel und den großartigen Bildern und vor allem bei allen größeren und kleineren Änderungen hat Showrunner Albert Kim nicht vergessen, was den Charme des komplexen, sehr herzlichen und erstaunlich politischen Originals ausmachte: die Lust, das Gute in der Welt mit kindlichen Augen zu entdecken, ohne dabei den Blick dabei von der bitteren Realität abzuwenden. Wobei man durchaus etwas Geduld aufbringen muss, um sich an das Erzähltempo und einige merkwürdige Drehbuchentscheidungen zu gewöhnen.

Anderseits beschäftigt sich die Serie mit den bedrückenden Mechanismen des Krieges: Wie weit darf man gehen, welche Opfer in Kauf nehmen, was ist erlaubt, um ihn zu beenden? Dass die Figuren bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen ziemlich zerrissen sind, dass sie nicht immer wissen, was richtig und was falsch ist, dass sie Fehler machen dürfen und ihre Meinung ändern, das ist sehr realistisch und macht Hoffnung, dass nicht nur in der "Avatar"-Serienwelt noch nicht alles verloren ist.