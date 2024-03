Netflix-Tipp “Mit eiserner Hand”: Alles zur spanischen Thriller-Serie

Darum geht es in der Serie

Vom Hafen Barcelonas aus regiert Joaquín Manchado (Eduard Fernández) sein Drogenimperium. Er ist der Besitzer des Hauptterminals, in welchem er und seine Familie das Sagen haben. Täglich werden fast 6.000 Container mit Waren aus aller Welt im Seehafen von Barcelona angeliefert – darunter auch einige Mengen an Kokain. Dies geschieht jedoch nicht ohne Manchados Wissen und Einwilligung. So gehen jährlich mehr als 30.000 Kilogramm Kokain durch seine Hände, was die Hafenstadt zu einem der wichtigsten Einfallstore Europas für den lukrativen illegalen Drogenhandel macht. Das Geschäft läuft gut, denn Manchado hat um sich herum ein kriminelles Netzwerk aufgebaut. Doch ein unerwarteter Unfall und das Verschwinden einer Kokainlieferung stellen die Familie vor Probleme. Manchado tut alles, um ihren Ruf und ihren Status zu retten. Es droht ein verbitterter Verteilungskampf und ein Bandenkrieg voller Brutalität, Racheakten und skrupelloser Menschen.