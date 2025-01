Neu bei Netflix "American Primeval": In den düsteren Wilden Westen

Schöne, neue Welt war gestern: Die neue Westernserie American Primeval aus dem Hause Netflix zeigt eine raue Welt, in der das oberste Ziel überleben heißt. Am 9. Januar geht’s los – alle Infos zur Serie lest ihr hier.

Düster und abenteuerlich Die Geschichten um den amerikanischen Wilden Westen wurden schon oft erzählt, scheinen aber noch lange nicht auserzählt zu sein. In dieser neuen Umsetzung nimmt Netflix die Zuschauer mit in eine düstere Welt: Der amerikanische Westen im Jahre 1857 ist gerade dabei zu stehen – Kulturen, Religionen, unterschiedliche Interessen stoßen aneinander und lassen keinen Platz für Frieden. Männer und Frauen wollen hier die Kontrolle über eine Welt, für die sie alles hinter sich gelassen haben und in der sie ihr Schicksal zu sehen glauben.

Hier kreuzen sich die Pfade von Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. So flieht Isaac (Taylor Kitsch) vor seinen inneren Dämonen, Virgil (Jai Courtney) ist ein erbarmungsloser Kopfgeldjäger und Red (Derek Hinkey) ist der Anführer einer Gruppe von Crow-Kriegern. Einzig Sara (Betty Giplin) scheint gelassen zu bleiben angesichts des Chaos der ungezähmten Wildnis, in die sie sich mit ihrem Sohn Devin begibt.

Western liegen im Trend Vor ziemlich genau zwei Jahren gab Netflix die Bestellung der Westernserie bekannt. Fürs Drehbuch zeichnet Mark L. Smith verantwortlich, der bereits die Drehbücher für unter anderem The Revenant und Twisters geschrieben hat. Regie führte in allen sechs Folgen Peter Berg, für den die Serie das dritte Netflix-Projekt nach Spenser Confidential und Painkiller ist. Gedreht wurde ab Februar 2023 in New Mexico – wegen des Streiks der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA musste die Produktion Mitte desselben Jahres ausgesetzt werden. Im Frühjahr 2024 konnten die Arbeiten an dem Projekt wieder aufgenommen und abgeschlossen werden. Gezeigt werden sechs Folgen á 60 Minuten, die alle ab dem 9. Januar 2025 auf Netflix veröffentlicht werden.