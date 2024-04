Neu bei Netflix "Crime Scene Berlin: Nightlife Killer": Ein True Crime-Podcast in Bildern

Inspiration zum Streamen

Streaming-Tipps der Woche: "The Walking Dead"-Helden sind zurück

Neu bei MagentaTV ist das "The Walking Dead"- Spin-off "The Ones Who Live". Wer Lust hat, auf ein Star-besetztes Ferrari-Biopic ist bei Prime Video richtig und bei Apple TV+ kann man Napoleon kämpfen sehen. Diese und weitere neue Streaming-Highlight gibt es hier in der Übersicht.

MEHR