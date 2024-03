Neu bei Netflix "Das Signal": Kritik zur Mystery-Serie mit Florian David Fitz

Während Sven alles in seiner Macht Stehende tut, um seine neunjährige Tochter vor der schrecklichen Erkenntnis zu schützen, spitzt sich die Lage dramatisch zu: Paula war bei ihrer Rückkehr nicht sie selbst. Sie sprach in Rätseln und hatte offensichtlich ein Geheimnis. Haben sie und ihr Kollege Hadi (Hadi Khanjanpour) etwas in den Weiten des Weltalls entdeckt? Stecken sie am Ende selbst hinter dem anzunehmenden Tod der unschuldigen Passagiere? Die BKA-Beamtin Frederike (Meret Becker) beginnt zu ermitteln, und weder Sven noch Hadis Freundin Mira (Nilam Farooq) haben fortan noch eine ruhige Minute ...