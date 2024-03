Neu bei Netflix "Das Signal": Kritik zur Serie mit Florian David Fitz

Zweiter Krimifall mit Kommissar Stiller

"Wendland – Stiller und das große Schweigen": Dunkle Geheimnisse und Lügen

In seinem zweiten Krimifall will Kommissar Stiller (Ulrich Noethen) und sein Team die Identität eines Unbekannten sowie den Mord an einem Einheimischen aufklären. Dabei taucht er tief in die Vergangenheit des Wendlands vor der Wende und in die Familiengeschichte der einflussreichen Sorrows ein.

