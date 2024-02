Neu bei Netflix „Der Abgrund“: Infos zum packenden Survival-Thriller aus Schweden

Darum geht's

Im Norden Schwedens ist Frigga (Tuva Novotny) als Sicherheitsbeauftragte im größten Eisenbergwerk der Welt, der Kiirunavaara-Mine tätig. Neben ihrer Arbeit muss sie sich auch in ihrem Privatleben noch mit einigen Dramen auseinandersetzen: Ihr Ex-Mann (Peter Franzen) ist nach wie vor nicht bereit, die Scheidungspapiere zu unterzeichnen, obwohl sie bereits eine neue Beziehung mit Dabir (Kardo Razzazi) führt und die Ehe endlich hinter sich lassen will. Das Ex-Ehepaar gerät immer wieder in Streit. Doch eines Tages treten ihre Differenzen in den Hintergrund, als eine Naturkatastrophe das Leben der Menschen zu zerstören droht: Die Mine hat einen Einsturz verursacht und die ganze Stadt droht in sich zusammenzufallen.