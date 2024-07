Neu bei Netflix "Find Me Falling": Romantik unter der Sonne Zyperns mit Harry Connick Jr.

Auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit flieht ein alternder Rockstar auf die idyllische Mittelmeerinsel Zypern, wo er auf neue Inspirationen hofft. Doch anstatt Ruhe und Besinnung zu finden, zieht er eine verzweifelte Seele nach der anderen an. Und als ob das nicht genug wäre, trifft er auch noch ausgerechnet auf eine Liebe aus vergangenen Zeiten.

„Find Me Falling“: Worum geht es in der neuen Romantik-Komödie auf Netflix? Der alternde Rockmusiker John Allman (Harry Connick Jr.) leidet unter einem Karriere-Knick. Sein neuestes Album erwies sich als Flop, seinen größten Hit trällert schon lange niemand mehr. John braucht eine Auszeit, weshalb er sich kurzerhand ein abgelegenes Haus auf der Mittelmeerinsel Zypern kauft. In dieser Abgeschiedenheit sucht er nach neuer Inspiration. Vor vielen Jahren, noch bevor er berühmt wurde, fand er auf Zypern beinahe sein großes Glück mit der schönen Zypriotin Sia (Agni Scott), die jedoch von einem Tag auf den anderen spurlos verschwand. Wie es der Zufall will, treffen John und Sia erneut aufeinander und es dauert nicht lange, bis das alte Feuer zwischen ihnen wieder neu auflodert. Ob ihre Liebe dieses Mal eine Chance hat? Leider stellen sich ihm manche Widrigkeiten und Hürden in den Weg, sodass John die Unterstützung der aufgedrehten Melina (Ali Fumiko Whitney) nur allzu gut gebrauchen kann.

„Find Me Falling“ – die Hauptdarsteller Harry Connick Jr. in der Rolle des John Allman Harry Connick Jr. (*11.09.1967 in New Orleans, Louisiana, USA) ist auch im echten Leben ein Musiker – und zwar im Gegensatz zu seiner fiktiven Figur ein erfolgreicher. Der US-Amerikaner verkaufte mit seinem Mix aus Jazz, Pop, Funk und Blues bis zum Jahr 2019 weltweit 30 Millionen Alben. Zu seinen frühesten Erfolgen zählt der Soundtrack zu Rob Reiners Kult-Liebesfilm „Harry und Sally“. Die Filmmusik brachte dem Sänger und Schauspieler neben mehreren Platin-Schallplatten sogar einen Grammy Award ein.

Sein Schauspiel-Debüt gab Connick in dem Weltkriegs-Drama „Memphis Belle“ (1990). Er wirkte 1991 in „Das Wunderkind Tate“ mit, der übrigens der erste Kinofilm mit Jodie Foster als Regisseurin war. Im Laufe der Jahre spielte er neben Hollywood-Größen wie Sigourney Weaver in „Copykill“ (1995) oder Will Smith in „Independence Day“ (1996). Im Film „Eine zweite Chance“ (1998) zeigte er an der Seite von Sandra Bullock seine romantische Seite.

Für „Find Me Falling“ übernahm Harry Connick Jr. nicht nur die Rolle des Hauptdarstellers, er steuerte zudem zwei Filmsongs aus eigener Feder bei. Connick Jr. ist seit dem 16.04.1994 mit Jill Goodacre verheiratet und Vater von drei Kindern.

Agni Scott in der Rolle der Sia Die britische Schauspielerin Agni Scott (bürgerlich: Agnes Tsangaridou) ist auf Zypern geboren und aufgewachsen. Ihre Muttersprache ist Griechisch. Mit dem britischen TV-Crime-Thriller „The Hamburg Cell“ (2004) wurde Scott erstmals einem breiteren Publikum bekannt. Es folgten Beteiligungen an verschiedenen TV-Produktionen wie den Mini-Serien „The Shadow Line“ (2011) und „The Red Tent“ (2014). Agni Scott wirkte auch in der britischen TV-Serie „Spooks – Im Visier des MI5“ (2002) sowie in dem Kino-Sequel „Bridget Jones´ Baby“ (2016) mit.

Agni Scott studierte in den USA und besitzt einen MFA in Schauspiel von der Brandeis University in Waltham, Massachusetts sowie einen BFA in Schauspiel von der Florida International University in Miami. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Schauspielkollegen Scott Handy, den sie am 19. Oktober 2003 heiratete, hat sie Sohn Leo (*2006) und Tochter Nephele (*2008).

Ali Fumiko Whitney in der Rolle der Melina „Find Me Falling“ ist für Ali Fumiko Whitney in der Rolle der quirligen Melina der bisher fünfte Film. Zuvor wirkte die junge Schauspielerin in dem historischen Drama „The Road Dance“ (2021) sowie in den drei Horror-Filmen „Cabin Girl“ (2023), „Snow Valley“ (2024) sowie zuletzt „#AMFAD: All My Friends Are Dead“ (2024) mit.

Ali Fumiko Whitney erblickte in New York City, USA, das Licht der Welt und wuchs zusammen mit ihrer Familie in Scarsdale, NY, auf. Sie hat japanisch-englisch-schottische Wurzeln. Wie ihre Schwestern Ashley und Rachel ist auch Ali eine leidenschaftliche Sportlerin. Die Schauspielerin lebt aktuell in Manhattan.

„Find Me Falling“-Drehorte Der von der südafrikanisch-zypriotischen Filmemacherin Stelana Kliris („Eine Braut zum Verlieben“) zusammen mit den amerikanischen Produzenten Steven Shapiro und Keith Arnold geschriebene, inszenierte und produzierte Film wurde tatsächlich auf Zypern gedreht. Als idyllische Schauplätze dienten unter anderem die Hauptstadt Nicosia sowie die Stadt Pegida (auch Pegeia oder Peyia genannt) im Bezirk Paphos. Für Kliris war das Drehen in ihrer Heimat sehr wichtig. Deshalb setzt sie neben den Darstellern auch die Schönheit der Insel gekonnt in Szene und lässt beide im Rampenlicht glänzen. Die Arbeit an ihrem zweiten Langfilm beschreibt sie wie folgt: „(…) es gab nichts Schöneres, als am Set auf eine Klippe zu gehen und den endlosen blauen Horizont des Mittelmeeres zu überblicken. Einen besseren „Blick aus dem Büro“ kann man sich nicht wünschen!“.

„Ein Liebesbrief an Zypern“ „Dieser Film ist ein Liebesbrief an Zypern. Ich hoffe, dass er die Zuschauer mitnimmt und ihnen ein wenig magischen Eskapismus vermittelt.“, so Stelana Kliris, die außerdem verspricht: „Dieser Film wird sich wie ein Urlaub anfühlen.“ Laut der Autorin und Regisseurin ist „Find Me Falling“ eine „Liebesgeschichte über viele Arten von Liebe: Romantik, Familie, Lebensträume und was man bereit ist, für die Menschen oder Dinge, die man liebt, zu opfern. (…) John muss sich entscheiden, ob die Liebe seines Lebens seine Musik oder die Frau ist, die er zurückgelassen hat.“ Auch von ihren Darstellern ist Kliris überzeugt: „Man kann all den Schnickschnack und die Gags haben, die man will, aber ohne echte Substanz kann man keine Verbindung zu den Liebenden aufbauen. Man braucht auch Charaktere – und die Schauspieler und Schauspielerinnen, die sie spielen -, in die sich die Leute verlieben können. „Find Me Falling“ hat sicherlich beides.“

„Find Me Falling“ ist der erste zypriotische Film auf Netflix „Find Me Falling“ ist eine Koproduktion zwischen Zypern und den USA, produziert von Jupiter Peak Productions (USA) und Meraki Films (Zypern), mit Unterstützung des stellvertretenden Kulturministeriums Zyperns und des Cyprus Film Advisory Committee (SEKIN). Die Leitung der Produktion übernahm die lokale Firma Green Olive Films mit einer überwiegend zypriotischen Crew und einer Besetzung von über 150 Personen. Für Kliris ist dies „der endgültige Beweis dafür, dass Zypern in der Lage ist, Weltklassefilme für ein internationales Publikum zu produzieren, und dass die Welt gespannt darauf ist, unsere Geschichten zu hören.“ Die romantische Komödie soll dem zypriotischen Kino neue Wege eröffnen und Zypern an die Spitze der internationalen Filmszene bringen.