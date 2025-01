Neu bei Netflix „Ich vermisse dich“: Was hat Josh in der Thriller-Serie zu verbergen?

Avicii-Dokumentation

Avicii-Doku auf Netflix: Das bewegende Erbe eines Musikgenies

Netflix präsentiert mit der Doku "Avicii: Ich heiße Tim" einen tiefen Einblick in das Leben des gefeierten Musikproduzenten. Die Dokumentation beleuchtet seine Karriere, kreative Prozesse und die Herausforderungen des Ruhms. Zusätzlich wird "Avicii – My Last Show" gezeigt, das sein letztes Konzert auf Ibiza dokumentiert.

MEHR