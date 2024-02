Neu bei Netflix „Lover, Stalker, Killer“: So gruselig ist die True-Crime-Doku

Nach der Trennung von seiner Frau zieht der damals 37-jährige Dave Kroupa nach Omaha, um dort ein neues Leben zu beginnen. Als einsamer Single erhofft er sich über eine Dating-Plattform neue Bekanntschaften zu machen. Und er ist erfolgreich. Online lernt er Liz Golyar kennen, mit der er über Textnachrichten direkt eine enge Beziehung aufbaut. Gleichzeitig lernt er auch im echten Leben in seiner Autowerkstatt Cari Farver kennen, die er dann aus den Augen verliert, aber online wiederfindet.

Er trifft sich mit beiden Frauen, ohne sich gänzlich auf eine der Damen einzulassen. Kurz darauf verschwindet Cari spurlos, ohne jedoch von der Bildfläche zu verschwinden: Sie bombardiert Dave weiterhin mit kuriosen Nachrichten, in welchen sie ihm droht, sein Leben zu ruinieren und ihm alles zu nehmen, was ihm lieb ist. Sie wird zu seiner Stalkerin. Dave fühlt sich nicht mehr sicher, auch seine Ex-Frau und die beiden gemeinsam Kinder geraten zunehmend in Gefahr. Die Ermittler tappen im Dunkeln…