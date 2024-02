Neu bei Netflix „My name is Loh Kiwan“: Darum geht´s in der koreanischen Romanze

An der Schwelle von Leben und Tod treffen ein Mann und eine Frau aufeinander. Zwei Gegensätze, die im Angesicht der harten Realität zueinanderfinden. Könnte diese Begegnung ihre Rettung sein?

Ab 1. März 2024 ist der Film „My name is Loh Kiwan“ mit Song Joong-ki als Loh Kiwan und Choi Sung-Eun als Mari in den Hauptrollen auf Netflix zu sehen. Er ist Drama und Romanze zugleich – ein Mann, der alles dafür tut, um zu leben, und eine Frau, die alle Hoffnung verloren hat und lieber sterben würde, entwickeln Gefühle füreinander. Loh Kiwan ist ein Überläufer aus Korea, der wegen seiner Mutter nach Belgien gekommen ist. In dem für ihn unbekannten Land möchte er sich niederlassen, doch dafür muss er hart kämpfen. Seine einzige Chance ist der Erhalt eines Flüchtlingsstatus der belgischen Regierung. Er gibt die Hoffnung nicht auf und tut alles dafür, diesen zu erlangen. Mari hingegen sieht für sich keinen Grund mehr, zu leben. Die gebürtige Koreanerin hat vor einiger Zeit die belgische Staatsbürgerschaft erhalten und war eine Schützin. Inzwischen hat sie allerdings jegliche Hoffnung verloren. Die erste Begegnung der Zwei ist zunächst unangenehm, doch sie könnte der entscheidende Wendepunkt für Loh Kiwan und Mari sein.

Darsteller mit Wiedererkennungswert Der koreanische Schauspieler und Moderator Song Joong-ki, der in der Rolle des Loh Kiwan zu sehen ist, erlangte unter anderem durch das historische Drama „Sungkyunkwan Scandal“(2010) und die Variety- und Reality-Show „Running Man“ (Episode 1-41, 2010) Berühmtheit. Im Jahr 2016 erhielt er die Hauptrolle in dem beliebten Drama „Descendants of the Sun“, wodurch der Koreaner zu einem Top „Hallyu“ Star wurde. Der Begriff bezeichnet die koreanische Welle und die Popularität der koreanischen Unterhaltungskultur in Asien und in der gesamten Welt.