Neu bei Netflix „The Parades“: Darum geht es im japanischen Drama

Dabei handelt es sich um einen jungen Yakuza, einen gefeierten Filmproduzenten, eine frühere Hostess, einen Bankdirektor und eine Schülerin. Es stellt sich heraus, dass sowohl Minako als auch die Mitglieder der Gruppe bei der Naturkatastrophe ums Leben gekommen sind. Sie befinden sich in einer Zwischenwelt zwischen Leben und Tod. Zu ihrem neuen Dasein gehört es, eine monatliche Parade abzuhalten. Dabei wandeln sie durch die Straßen und suchen nach ihren geliebten Menschen. Der Film dreht sich um die Gefühle, die die Verstorbenen gegenüber den Dingen haben, um die sie sich in der Welt der Lebenden nicht mehr kümmern konnten. Es ist also ein Drama zu erwarten, das auf die Tränendrüse drückt.

Wer in „The Parades“ mitspielt

Die Rolle der Minako in „The Parades“ bekleidet Masami Nagasawa. Ihre Karriere als Schauspielerin startete im Jahr 2000, als sie im Alter von zwölf Jahren im Science-Fiction-Horrorfilm „Pyrokinesis“ mitspielte. Ihren Durchbruch feierte sie vier Jahre später in „Crying Out Love in the Center of the World“. Für ihre Leistung wurde sie mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Weitere Awards erhielt sie 2007 für „Nada Sōsō“ und 2011 für „Moteki“. Kentaro Sakaguchi spielt in „The Parades“ den Akira. Im Jahr 2010 gab er sein Debüt als Model, vier Jahre später spielte er seine erste Rolle als Schauspieler. Seitdem wirkte er in zahlreichen japanischen Filmen und Serien mit. Zudem stand er bei einer dreijährigen Japan-Tour des Musicals „Les Misérables“ als Monsieur Thénardier auf der Bühne.