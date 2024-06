Neue Amazon-Serie „Viktor Bringt´s“: Humor, Wortwitz und skurrile Geschichten mit Moritz Bleibtreu

Exklusive Premiere bei Amazon Prime Video am 30. Mai 2024: „Viktor Bringt´s“ ist eine hochkarätig besetzte, achtteilige Serie, die mit einer einzigartigen Mischung aus Humor, Wortwitz und skurrilen Geschichten (fast) eine Hommage an „Der Tatortreiniger“ sein könnte. Doch anstatt Bjarne Mädel an zahlreichen Tatorten sehen wir Moritz Bleibtreu in skurrilen Berliner Haushalten.

„Viktor Bringt´s“ - Darum geht es in der Comedy-Serie bei Prime Viktor Kudinski (Moritz Bleibtreu) ist ein waschechter Berliner mit den Genen eines Vollblut-Service-Technikers. Mit seinem Liefer- und Installationsservice „Viktor Bringt´s“ liefert er all das, was Berliner Haushalte wollen: Waschmaschinen, Kaffeeautomaten, Sound-Anlagen. Ihm zur Seite steht Sohn Mika (Enzo Brumm) aus geschiedener Ehe. Eigentlich als Hilfe und Assistenz gedacht, glänzt Mika eher mit blumigen Worten als nützlichen Taten. Fachlich nichts auf dem Kasten, dafür aber zu allem eine Meinung – kein Wunder, der Junge studiert Philosophie. Während er damit bei der teilweise bizarren Kundschaft gut ankommt, kommt Viktor nicht mehr aus dem Kopfschütteln und Augen verdrehen heraus. Vater und Sohn bilden ein gegensätzliches Gespann, die sowohl in turbulente Situationen geraten als auch herzerwärmende Momente voller Tiefgang miteinander erleben. So meistern sie nicht nur den neuen Alltag als Duo, sondern auch die beruflichen Herausforderungen.

Moritz Bleibtreu ist der Bringer Über Geschmack, Politik oder Religion lässt sich streiten, über das herausragende Schauspieltalent von Moritz Bleibtreu hingegen nicht. Bleibtreu ist einer der besten Schauspieler Deutschlands und ein Garant für höchst unterhaltsame Film- und Fernsehqualität. „Willst Du Banane?“ – in der Rolle des Gangster Abdul im Roadmovie „Knockin´ on Heaven´s Door“ aus dem Jahr 1997 „ergaunerte“ Moritz Bleibtreu die Herzen des Publikums. Kein deutscher Muttersprachler beherrschte damals Arabisch auch nur annähernd so überzeugend (und zugegebenermaßen „eigen-artig“) wie Bleibtreu: „Allah – rutsch rüber oder soll ich erst dein Gehirn pusten, oder was?“ Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit Regiegrößen wie Fatih Akin, Oskar Roehler, Steven Spielberg und Paul Schrader.

Auch Ed Herzog, der bei „Viktor Bringt´s“ die Regie führte, ist vom Hauptdarsteller begeistert: „Moritz hat viele packende Rollen in Thrillern gespielt, und vielen ist vielleicht nicht bewusst, was für ein exzellenter Komödiendarsteller er ist. Er hat ein super Timing, kann Tempo machen, verzögert im richtigen Moment und setzt den richtigen Blick. Das ist große darstellende Kunst. Und er ist ein Dialekt-Wunder. Er ist in München geboren, hat österreichische Eltern, lebt seit Jahren in Hamburg, und in Viktor Bringt’s berlinert er auf eine Art, dass eingefleischte Berlinerinnen und Berliner ihn als gebürtigen Wilmersdorfer/Steglitzer eingeordnet haben.“

„Viktor Bringt´s“ hochkarätig besetzten Nebenrollen bis zur Haustür Neben Moritz Bleibtreu und Enzo Brumm als Hauptprotagonisten glänzt die Serie mit hochkarätig besetzten Nebenrollen. So sind unter anderen Heino Ferch („Comedian Harmonists“), David Kross („Der Vorleser“), Daniel Zillmann („Luden – Könige der Reeperbahn“), Jacob Matschenz („Babylon Berlin“), Lisa Maria Potthoff (u.a. Rolle der „Susi“ in den Eberhoferkrimi-Verfilmungen), Gro Swantje Kohlhof („Tatort“), Bella Dayne („Humans“) und Caroline Peters („Mord mit Aussicht“) mit dabei.