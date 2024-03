Neue Netflix-Produktionen mit "Kaulitz und Kaulitz", Matthias Schweighöfer und Shirin David

Exklusive Einblicke gibt es von Tom und Bill Kaulitz. Über acht Monate haben sich die Tokio-Hotel-Brüder von einem Kamera-Team begleiten lassen. Das Ergebnis zeigen sie ab Juni in einer achtteiligen Doku bei Netflix. Auch Rapperin Shirin David gewährt demnächst private Einblicke. Doch das sind nicht die einzigen deutschen Stars, die an neuen Netflix-Projekten arbeiten.

Die Tokio-Hotel-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz haben ein neues Projekt am Start: Die Gerüchte um eine eigene Netflix-Show, die bereits seit dem vergangenen Jahr die Runde machten, sind wahr, wie der Streaming-Dienst am Mittwochabend in Berlin im Rahmen der Programmpräsentation "Next on Netflix" bestätigte. Die mehrteilige Doku-Serie "Kaulitz und Kaulitz" sei eines von vielen Projekten, die von Deutschland aus die Streaming-Welt erobern sollen. Trotz Streikchaos reisten die Musiker aus Los Angeles an und stellten die Serie persönlich in Berlin vor.

"Möglicherweise kommt auch Heidi Klum vor" Die achtteilige Produktion startet am Dienstag, 25. Juni. Gedreht wird bereits seit Sommer 2023. Die berühmten Brüder ließen sich dafür über acht Monate von einem Team von Constantin Entertainment zu Hause in LA, im Tourbus oder auch bei einem Roadtrip mit der Kamera begleiten. "Möglicherweise kommt auch Heidi Klum vor", kündigte Wiebke Schodder, Non-Fiction-Direktorin DACH bei Netflix, kürzlich im "DWDL.de"-Interview an. "Wir sind gerade am Ende der Postproduktion und ich finde es luxuriös, dass wir uns nicht an starre Sendeplätze und Längen halten müssen."

Diese deutschen Stars arbeiten an Netflix-Produktionen Rapperin Shirin David lässt sich ebenfalls von W&B Television für Netflix in ihrem privaten Umfeld filmen. Das Endergebnis soll allerdings erst im kommenden Jahr zu sehen sein. Der Streaming-Gigant setzt aber nicht nur verstärkt auf non-fiktionale Projekte. Auch im Spielfilmbereich gibt es bald wieder deutsche Stars zu sehen: Im neuen Film mit dem Arbeitstitel "Brick" spielen Matthias Schweighöfer und seine Partnerin Ruby O. Fee ein Paar, das plötzlich in der eigenen Wohnung gefangen ist. Über Nacht ist eine schwarze, undurchdringliche Wand entstanden, die den beiden den Weg nach draußen versperrt. In weiteren Rollen sind unter anderem Frederick Lau und Alexander Beyer zu sehen.