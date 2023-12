Neue Streaming-Tipps: Von "Frauen im Todestrakt" über "The Family Plan"!

Eine schwungvolle Actionkomödie mit Mark Wahlberg gibt es bei Apple TV+ zu sehen und Ryan Reynolds und Rob McElhenney zeigen erneut ihre Fußball-Ambitionen in der Doku-Soap "Welcome To Wrexham". Diese und noch weitere Streaming-Highlights der Woche gibt es hier in der Übersicht.

Auch mit 52 Jahren sieht er noch aus wie Schwiegermamas knuffiger Liebling: Mark Wahlberg scheint einfach nicht zu altern. Man kann ihn deshalb, das hat sich in Hollywood herumgesprochen, nicht nur für Actionthriller einsetzen, sondern auch in familientauglichen Unterhaltungsfilmen. Oder in Stücken, die beides gleichzeitig sind, wie "The Family Plan", ab 15. Dezember beim Streamingdienst Apple TV+ zu sehen. Was Netflix, Prime Video und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"The Family Plan", Apple TV+ In "The Family Plan" spielt Mark Wahlberg einen Autoverkäufer. Dan lebt mit seiner Frau Jessica (Michelle Monaghan), zwei aufmüpfigen Kindern (Zoe Colletti, Van Crosby) im Teenager-Alter und einem Baby in einem Vorort von Buffalo, einer Stadt, deren aufregendstes Ereignis die fiktive Heldentat von John Maynard in Theodor Fontanes gleichnamiger Ballade war.

Während es sich Dan in seinem ruhigen, beschaulichen Vorstadtleben schön gemütlich eingerichtet hat, wäre Jessica etwas mehr Abenteuer im Leben gegenüber nicht wirklich abgeneigt. Dass sie dafür eigentlich den richtigen Mann geheiratet hat, kann sie nicht ahnen: Dan ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Einst hat er im Auftrag der Regierung als Elite-Killer getötet und auf der ganzen Welt Attentate verübt. Bedauerlicherweise fliegt seine Tarnung auf, als nach einer Achterbahnfahrt ein Foto von ihm bei Instagram landet.

Plötzlich tauchen alte Bekannte auf, sein Ausbilder McCaffrey (Ciarán Hinds) und eine alte Flamme (Maggie Q) wollen ihn zur Strecke bringen. Um den Killern zu entkommen, lässt Dan sein altes Ich frei: Aus dem langweiligen Familienvater wird ein unternehmungslustiger Abenteurer, der mit seiner ganzen Familie im Minivan quer durch die USA fährt. Ziel des Roadtrips: Las Vegas. Der aufregende, actionreiche und sehr amüsante Action-Roadtrip "The Family Plan" startet am 15. Dezember bei Apple TV+.

"Welcome To Wrexham", Disney+ Wer traurig ist, dass "Ted Lasso" zu Ende gegangen ist, aber Ryan Reynolds und Rob McElhenneys wunderbare Doku-Soap "Welcome to Wrexham" noch nicht kennt, sollte einschalten, wenn der AFC Wrexham ab 13. Dezember (15 Folgen, Disney+) in die neue Saison der fünftklassigen "National League" startet.

Der Traditionsverein aus der nordwalisischen Arbeiterstadt (66.000 Einwohner), drittältester Fußballclub der Welt und noch in den 70-ern europäisch spielend, steckte in einer tiefen Depression. Dann übernahmen die Schauspielstars Ryan Reynolds und Rob McElhenney aus Amerika den Provinzverein nach einem Mitgliederentscheid. Staffel eins beschrieb, wie mit Geld, aber auch viel Herzblut der Aufstieg in die viertklassige englische "EFL League Two" geschafft werden sollte, was allerdings misslang. Staffel zwei verfolgt nun die neue Saison 2022/23 – in der dieses Ziel mit allen Mitteln erreicht werden soll.

Dabei ist die für sechs Emmys nominierte Doku mehr als nur eine Fußball-Geschichte. Sie erzählt von Menschen, die dem Club nahestehen, und zeichnet ein herzerwärmendes Bild vom Leben in der Provinz. Geschichten von Fans, Spielern, Clubverantwortlichen und Mitarbeitern werden aufgegriffen, Menschen, die sich mit ihren Sorgen und Hoffnungen der Kamera anvertrauen. Einige der Protagonisten aus der grauen Kleinstadt in Wales wurden so bereits zu Stars.

"Frauen im Todestrakt", Crime + Investigation Die Debatte um die moralische Legitimität der Todesstrafe teilt die Welt schon lange in unterschiedliche Lager. Während sie in Deutschland seit über 70 Jahren abgeschafft ist, wird sie in 27 von 50 US-Bundesstaaten nach wie vor verhängt: "Über 2.500 Häftlingen in den Vereinigten Staaten droht derzeit die Hinrichtung", heißt es zu Beginn der Dokumentation "Frauen im Todestrakt". Nur 50 davon seien Frauen. Zu sehen sind die Doppelfolgen ab sofort montags um 20.15 Uhr bei Crime + Investigation sowie im Stream und auf Abruf beispielsweise über WOW von Sky, die YouTube Primetime Channels und die Amazon Prime Video Channels.

Jeder Folge gehört ein Frauenschicksal, spannend wie ein Krimi erzählt. Den Anfang macht Shawna Forde: 2011 wurde sie wegen des Mordes an Raul Flores und seiner neunjährigen Tochter Brisenia zum Tode verurteilt. Die heute 55-Jährige hatte eine Untergrundmiliz gegründet, die an der Grenze zu Mexiko patrouillierte, gewaltsam gegen illegale Migranten vorging und Drogenkartellhändlern ihr Geld und ihre Drogen abnahm.

Der Film beginnt mit einem ergreifenden Mitschnitt des Notrufs, der am 30. Mai 2009 beim Sheriff Department des Pima Countys einging: Gina, die Ehefrau und Mutter der Ermordeten, schildert weinend, wie Fremde in ihr Haus eingedrungen seien, ihren Mann und ihre Tochter erschossen hätten. Sergeant Jill Isley war eine der ersten Polizisten am Tatort. Sie berichtet von dem grauenvollen Anblick vor Ort. Sie erzählt auch, wie die Ermittler den Todesschützen Albert Gaxiola und kurz darauf Shawna Forde und Jason Bush als Komplizen identifizierten. In den darauffolgenden Prozessen wurden Shawna und Bush zum Tode verurteilt.