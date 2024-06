"Peaky Blinders" kommt als Spielfilm zurück!

Der Gangsterchef hat noch einiges zu tun

Seit Jahren brodelt die Gerüchteküche, nun folgte tatsächlich grünes Licht vom Streamingriesen Netflix: Die Gangsterserie "Peaky Blinders – Gangs of Birmingham" wird mit einem abendfüllenden Spielfilm fortgesetzt. Nach Angaben des Branchenblatts "Hollywood Reporter" soll die Handlung direkt an das Ende der BBC-Serie anschließen, die von 2013 bis 2022 im britischen Fernsehen gezeigt wurde und mit der sechsten und finalen Staffel abgeschlossen wurde. Popularität erlangte die Serie mit Oscar-Preisträger Cillian Murphy ("Oppenheimer") in der Hauptrolle als Gangsterchef Tommy Shelby international via Netflix.