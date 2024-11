Podcast "Zeit Verbrechen" als Film mit Lars Eidinger und Sandra Hüller

Tim Wieczorek (Samuel Benito) genießt mit seinen Freunden eine Nacht im Club - die für ihn allerdings tragisch endet. Fotoquelle: RTL / 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Die Polizei will nur allzu gerne glauben, dass Tim Wieczorek (Samuel Benito) den Weg nach Hause allein findet. Dabei zeigt der 18-Jährige Zeichen einer Alkoholvergiftung und ist bei vier Grad Außentemperatur ohne Jacke unterwegs. Fotoquelle: RTL / 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Cem (Zethphan Smith-Gneist, links) und Faraz (Adrian Vasile But) sind beste Freune seit Kindheitstagen - allerdings geraten sie in letzter Zeit immer öfter aneinander. Fotoquelle: RTL / 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Anwältin Goldmann (Lavinia Wilson) will herausfinden, warum es in einer Freundesclique zu einem Mord kommen konnte. Fotoquelle: RTL / 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Johnny (Lars Eidinger) spielt seine Gangsterfreunde und die Polizei gegeneinander aus. Fotoquelle: RTL / 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Johnny (Lars Eidinger) will als spielsüchtiger V-Mann in "Der Panther" ein Leben jenseits der Gitterstäbe in vollen Zügen genießen. Fotoquelle: RTL / 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Sandra Hüller spielt in "Love by Proxy" die Tochter des Witwers Ralf (Jan Henrik Stahlberg), der sich in eine junge Frau verliebt hat und mit allen Mitteln versucht, sie aus einer gefährlichen Situation in Ghana zu retten. Fotoquelle: RTL / 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Dass die junge Amerikanerin Earlie Thomas (Maya Simonsen) nur eine Erfindung eines Internet-Schwindlers ist, will Ralf nicht wahrhaben. Fotoquelle: RTL / 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.