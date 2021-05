Princess Charming: Diese Kandidatinnen buhlen um Irina Schlauch

Irina Schlauch sucht in der weltweit ersten lesbischen Datingshow "Princess Charming" nach der Frau fürs Leben. Nun ist auch bekannt, auf welche 20 Single-Frauen sie in der Sendung treffen wird.

Mit der Gay-Datingshow "Prince Charming" landete TVNOW einen Volltreffer und sicherte sich einen Grimme-Preis. Anknüpfend an diesen Erfolg startet am Dienstag, 25. Mai, beim RTL-Streamingdienst TVNOW das Spin-off der Erfolgsshow, "Princess Charming". Wie der Name schon verrät, handelt es sich um eine lesbische Datingshow – die erste weltweit, wie RTL verlauten ließ. Nachdem der Kölner Sender bereits die Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch als Protagonistin präsentierte, gab RTL nun auch die 20 bindungwilligen Kandidatinnen bekannt.

Zu ihnen zählt die Berlinerin Elsa. Die 22-Jährige ist sich sicher: "Mit meinen Blicken kann ich Frauen um den Verstand bringen." Nicht minder selbstbewusst geht die 28-Jährige Gea ans Werk, die die Liebe als "die schönste Droge der Welt" bezeichnet. Sie lebt nach dem Motto "No risk, no fun". Johanna aus Hildesheim will bei "Princess Charming" dagegen mit ihren literarischen Kenntnissen punkten: "Liebesgedichte rezitieren, mit einem festen Blick in die Augen; schöne Sachen ins Ohr flüstern."