"Promi Big Brother": Neue Teilnehmer der elften Staffel bekannt gegeben!

Das Konzept

Bei "Promi Big Brother" zieht eine Gruppe von Prominenten in den sogenannten Container. Hier müssen die Stars den Befehlen der Computerstimme "Big Brother" folgen, die den Tagesablauf vorgibt. In Challenges treten die Teilnehmer gegeneinander an und kämpfen unter anderem darum, in den luxuriös ausgestatteten Teil des Containers ziehen zu dürfen. Wer am längsten durchhält, gewinnt ein Preisgeld. Die Stars sind während ihrer Teilnahme an der Show zu allen Zeiten von Kameras umgeben.