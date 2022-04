RB Leipzig - Atalanta Bergamo: Wo wird heute das Spiel übertragen?

Bundesligist RB Leipzig hat in der Champions League das Achtelfinale verpasst, darf sich nun aber mit der Europa League trösten. Gegner im Viertelfinale ist Atalanta Bergamo.

RB Leipzig - Atalanta Bergamo live im Stream

Nach dem "Abstieg" in die Champions League setzte sich Leipzig in der Zwischenrunde gegen Real Sociedad durch. Da der Achtelfinal-Gegner Spartak Moskau wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen wurde, zogen die Leipziger kampflos ins Viertelfinale ein. Dort wartet mit Atalanta Bergamo nun ebenfalls ein Champions-League-Absteiger. RTL+, der Streaminganbieter der RTL-Gruppe, zeigt das Spiel am Donnerstag, 7. April, ab 17.30 Uhr, Anpfiff ist um 18.45 Uhr. <<< Europa League: Spielplan und Sendetermine >>>