RB Leipzig - Real Sociedad: alle Infos zur Live-Übertragung

Bundesligist RB Leipzig hat in der Champions League das Achtelfinale verpasst, darf sich nun aber mit der Europa League trösten. Gegner in der Zwischenrunde ist Real Sociedad San Sebastián. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung.

Ist Leipzig - Real Sociedad im Free-TV zu sehen?

Ja! RTL überträgt das Hinspiel am Donnerstag, 17. Februar, ab 20.15 Uhr live. Anpfiff in Leipzig ist um 21.00 Uhr. Im Rahmen der Live-Sendung ist außerdem die Schlussphase der Partie Borussia Dortmund - Glasgow Rangers zu sehen. Sowohl Leipzig als auch der BVB wurden in der Champions League jeweils nur Gruppendritter und stiegen in die Europa League ab. Die weiteren deutschen Vertreter in der Europa League, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt, haben sich als Gruppensieger bereits für das Achtelfinale qualifiziert.