RB Salzburg - FC Bayern München: Wo wird das Spiel heute übertragen?

RB Salzburg - FC Bayern München im Livestream

Als einziger von vier deutschen Teilnehmern hat sich der FC Bayern für die K.o.-Phase der Champions League qualifiziert – und das als Gruppensieger sehr souverän. Weit reisen müssen die Münchner im Achtelfinale nicht, denn der Gegner ist der österreichische Meister RB Salzburg. Das Hinspiel findet am Mittwoch, 16. Februar, in Salzburg statt, Anpfiff ist um 21 Uhr. Streaming-Anbieter DAZN überträgt das Spiel live. Das Rückspiel in München (Dienstag, 8. März) wird dann bei Amazon Prime Video zu sehen sein.