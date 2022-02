Real Sociedad - RB Leipzig heute: Wo wird das Spiel übertragen?

Bundesligist RB Leipzig hat in der Champions League das Achtelfinale verpasst, darf sich nun aber mit der Europa League trösten. Gegner in der Zwischenrunde ist Real Sociedad San Sebastián. Hier finden Sie alle Infos zur Live-Übertragung.

RB Leipzig - Real Sociedad live im Stream

In einer hammerharten Gruppe in der Champions League sicherte sich RB Leipzig immerhin Platz drei und damit das Überwintern in der Europa League. Nach dem 2:2 im Hinspiel stehen die Sachsen auswärts bei Real Sociedad San Sebastián aber unter Druck. RTL+, der Streaminganbieter der RTL-Gruppe, zeigt das Spiel ab 17.30 Uhr, Anpfiff ist um 18.45 Uhr. <<< Europa League: Spielplan und Sendetermine >>>