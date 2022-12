"Sisi" zwischen Familie, Macht und zwei Männern: Jetzt Staffel 2 streamen!

Die Geburt ihres Sohnes, eine schicksalsträchtige Reise nach Ungarn und ein neuer Mann in ihrem Leben: In der zweiten Staffel der Serie "Sisi" wird das Leben der österreichischen Kaiserin gehörig auf den Kopf gestellt. RTL+ zeigt die zweite Staffel der Erfolgsserie nun passend zur Weihnachtszeit. In sechs neuen Folgen entführt der Streamingdienst die Zuschauer:innen in die Welt des Kaiserpaares Franz Joseph I. und Elisabeth.

Seit jeher fasziniert die tragische Geschichte der schönen, aber letztendlich unglücklichen Kaiserin Elisabeth von Österrreich die Menschen. 2021 wagte sich RTL an eine Neuverfilmung. Dabei herausgekommen ist eine moderne, aufgeklärte und mutige Neuinterpretation. Die erste Staffel brach Rekorde. Zum einen legte sie den erfolgreichsten Neustart einer fiktionalen Produktion auf RTL+ hin. Zum anderen überzeugte sie so viele Neukunden von einem Abonnement wie kein anderes Fiction-Format. Zu verdanken ist das neben der Faszination der historischen Figur Sisi und ihrer tragischen Lebens- und Liebesgeschichte auch der opulenten Ausstattung der Serie und dem fantastischen Cast. Vor allem die Newcomerin Dominique Devenport begeistert mit ihrer Darstellung einer vielschichtigen Sisi. Nun läuft zunächst auf RTL+ die zweite Staffel.

In Staffel 2 schenkt Sisi (Dominique Devenport) ihrem Franz (Jannik Schümann) endlich einen Thronfolger. Eigentlich sollte die Geburt des Sohnes das Glück des Kaiserpaares perfekt machen. Stattdessen ist sie der Anstoß für Machtkämpfe in Europa: Otto von Bismarck droht damit, Österreich in einen neuen Krieg zu treiben. Sisi versucht mit aller Kraft, für ihren Mann und ihr Volk da zu sein. Persönliches Glück scheint der Kaiserin hingegen nicht vergönnt: Sisis Leben bleibt das eines Vogels im goldenen Käfig.

Als sie in politischer Mission nach Ungarn reisen muss, trifft sie auf eine Welt, die sie in vielerlei Hinsicht neu aufblühen lässt. Die ungezähmten, unendlichen Weiten der ungarischen Puszta, das harte, einfache Leben der Menschen und ein Mann, mit dem man Pferde stehlen kann: Graf Gyula Andrássy (Giovanni Funiati). Als Sisi ausgerechnet mit Andrássy in Gefangenschaft gerät, muss sie sich fragen, wie lange sie seiner Anziehung widerstehen kann ...

In weiteren Rollen zu sehen sind Désirée Nosbusch (als Erzherzogin Sophie), Murathan Muslu (Ödön Körtek), David Korbmann (Graf Grünne), Tanja Schleiff (Gräfin Esterhazy), Pauline Rénevier (Herzogin Helene "Néné" in Bayern), Romy Schroeder (Marie), Bernd Hölscher (Otto von Bismarck), Boris Aljinovic (Napoleon III.), Marie Sophie von Reibnitz (Eugénie de Montijo), Amanda da Gloria (Emanuelle), Julia Stemberger (Herzogin Ludovika in Bayern) und Marcus Grüsser (Herzog Max in Bayern).

"Sisi" jetzt streamen und sparen Die zweite Staffel der Serie "Sisi" ist ab dem 16. Dezember 2022 auf RTL+ zu sehen. Alle sechs neuen Folgen werden parallel veröffentlicht. Wer noch kein Abo hat, kann dieses hier buchen und ein richtiges Schnäppchen machen: Noch bis zum 31. Dezember bietet RTL+ 50 % Rabatt auf drei Monate RTL+ Premium.