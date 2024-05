Sky-Doku: Der Parkhausmord – Wer tötete Charlotte Böhringer?

Sie sind selten, aber gerade in Bayern machten Justizirrtümer in den letzten Jahren Schlagzeilen: der Fall Gustl Mollath und der Badewannen-Mord. Auch beim sogenannten "Parkhaus-Mord" an Charlotte Böhringer ist mitunter längst nicht alles so klar, wie sich das Polizei und Justiz gewünscht haben. Das Urteil basierte rein auf Indizien: Es gab weder Augenzeugen, noch Tatwaffe und schon gar kein Geständnis.Und: Bei den Ermittlungen und im Gerichtsprozess wurde augenscheinlich unsauber gearbeitet.