Sporting Lissabon - Borussia Dortmund: alle Infos zur Übertragung

Nach zwei Niederlagen gegen Ajax Amsterdam steht Borussia Dortmund am 5. Spieltag der Champions League unter Druck. Es geht nach Lissabon zum portugiesischen Meister Sporting. Hier bekommen Sie alle Infos zur Live-Übertragung.

Nach den Siegen gegen Besiktas Istanbul und Sporting Lissabon setzte danach für den BVB zwei bittere Niederlagen gegen Ajax Amsterdam. Nun ist der BVB bei Sporting gefordert, die Portugiesen liegen punktgleich mit Dortmund auf Platz zwei der Gruppe. Das Spiel wird am Mittwoch, 24. November, bei Streaming-Anbieter DAZN übertragen. Ab 20.30 Uhr beginnen die Vorberichte, Anpfiff ist um 21 Uhr.

Jan Platte kommentiert das Spiel, als Experten und Co-Kommentator hat er Sandro Wagner an seiner Seite. Alex Schlüter präsentiert das Spiel als Moderator.

Nein, die Spiele der Gruppenphase sind nicht im Free-TV zu sehen. Das ZDF hat lediglich die Übertragungsrechte für das Finale am 28. Mai 2022. Allerdings zeigt der öffentlich-rechtliche Sender an Champions-League-Spieltagen immer mittwochs ab 23 Uhr eine einstündige Highlight-Sendung mit ausführlichen Zusammenfassungen der Spiele.

Wer sind die Gruppengegner von Borussia Dortmund?

In der Gruppe C trifft Borussia Dortmund auf den türkischen Meister Besiktas Istanbul, den niederländischen Meister Ajax Amsterdam und den portugiesischen Meister Sporting Lissabon. Damit ist der BVB das einzige Team, das nicht als amtierender Landesmeister in die Gruppe geht.