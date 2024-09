"Star Trek: Starfleet Academy": Es wird gedreht! Alles zur neuen Serie

Lange mussten Fans von „Star Trek“ viel Geduld beweisen. Nach dem Ende der Ursprungsserie „Raumschiff Enterprise“ Ende der 1960er dauerte es ein Jahrzehnt bis zum ersten Kinofilm und Captain Picard trat sogar erst 1987 seinen Dienst an. Dagegen gab es in den letzten Jahren mit den Serien „Star Trek: Discovery“, „Star Trek: Picard“ sowie „Star Trek: Strange New Worlds“ reichlich neue Inhalte für „Trekkies“. Mit „Star Trek: Starfleet Academy“ ist sogar kürzlich der Start-Phaserschuss für eine neue Serie erfolgt.

Wer ist mit dabei? Alex Kurtzman und Noga Landau sind die Showrunner von „Star Trek: Starfleet Academy“. Kurtzman ist ein echter Veteran des Franchise. Er ist hier seit 15 Jahren aktiv und seit 2016 auch der Hauptverantwortliche für alle neuen „Star Trek“-Serien. Landau hat nicht nur an der beliebten Fantasy-Serie „The Magicians“ mitgeschrieben, sondern besitzt durch ihr Drehbuch zu „Tau“ auch Erfahrungen im Science-Fiction-Genre. Größere Bekanntheit erlangte sie durch ihre Arbeit an der Krimi-Serie „Nancy Drew“. Die bekanntesten beteiligten Schauspieler sind Holly Hunter („Das Piano“) und Paul Giamatti („The Holdovers“). Während Hunter die Kanzlerin der Akademie spielt, dürfte Giamatti eine Schurkenrolle bekommen.

Fans des Franchise können sich zudem auf das Wiedersehen mit einigen Bekannten freuen. So verkörpern Oded Fehr, Tig Notaro und Mary Wiseman ihre aus „Star Trek: Discovery“ bekannten Figuren – nämlich Charles Vance, Jett Reno und Sylvia Tilly. Dazu kommt Robert Picardo, der seit „Star Trek: Voyager“ als Holo-Doktor bekannt ist. Teil des Casts sind außerdem Karim Diane („One of Us Is Lying“), George Hawkins („Tell Me Everything“), Bella Shepard („Wolf Pack“) und Gina Yashere („Bob Hearts Abishola“).

Worum geht es in „Star Trek: Starfleet Academy“? Am Anfang stand „Star Trek“ vor allem für unerforschte Welten und unendliche Weiten, die es zu entdecken galt. Mit „Star Trek: Deep Space Nine“ wurde das Franchise zeitweise etwas „stationärer“. Daran soll nun „Star Trek: Starfleet Academy“ anknüpfen. Handlungsort wird bei der neuen Serie aber keine Weltraumstation, sondern die legendäre Sternenflottenakademie in San Francisco sein. Dort mogelte sich bekanntlich bereits ein gewisser James Tiberius Kirk im Jahr 2258 durch den Kobayashi-Maru-Test. „Star Trek: Starfleet Academy“ spielt allerdings im 32. Jahrhundert und an einer neu eröffneten Akademie.

Im Mittelpunkt steht eine junge Gruppe von Kadetten, die sich ihren Sternflottentraum erfüllen möchten, sowie ihre Ausbilderinnen und Ausbilder. Die Handlung soll sich nicht auf Rivalitäten, Freundschaften und Liebesbeziehungen zwischen den einzelnen Figuren beschränken. Es wird auch einen neuen Feind geben, der nicht nur die Sternenflottenakademie, sondern die ganze Föderation bedroht. Alex Kurtzman hat Fans in Interviews eine sehr lustige und emotionale Serie versprochen.

Wann und wo wird „Star Trek: Starfleet Academy“ zu sehen sein? Die Dreharbeiten zur neuen Serie haben Ende August 2024 begonnen. Diese finden in Toronto am größten Set statt, das eine Produktion von „Star Trek“ jemals zur Verfügung hatte, und werden wohl einige Monate andauern. Die Serie besteht zunächst nur aus einer Staffel mit zehn Episoden. Im Erfolgsfall ist aber Nachschub wahrscheinlich. Dazu muss der Serie wohl das Kunststück gelingen, neue Fans zum Franchise zu locken, ohne dabei erfahrene „Trekkies“ zu verprellen. Zu welcher Sternzeit „Star Trek: Starfleet Academy“ genau zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich müssen sich Fans aber bis zum Jahr 2026 gedulden. Die Premiere der Serie dürfte beim Streaming-Kanal Paramount+ erfolgen.