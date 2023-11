Streaming-Tipp: "Cyberbunker: Darknet in Deutschland": Hintergründe zur Netflix-Doku

Anzeige

Vinotheken in Rheinland-Pfalz

Auf ein Gläschen – Vier Vinotheken, die Einblicke in die rheinland-pfälzischen Weine geben

Von der Rebe ins Glas – was so einfach klingt, erfordert Fachwissen, Hingabe, Zeit und vor allem eines – ganz viel Liebe. Nur so werden aus den ersten zarten Trieben kräftige Pflanzen, nur so werden aus winzigen Blüten pralle Trauben, nur so wird aus naturbelassenem Lesegut am Ende Spitzenwein. Doch wer steckt hinter dieser Handwerkskunst, wer verwandelt Most in Wein? Es sind natürlich die Winzer, die den sechs rheinland-pfälzischen Weinanbaugebieten ihren Stempel aufdrücken.

