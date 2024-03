Streaming-Tipp "Oh Hell": Zweite Staffel zwischen Psychiatrie und Start-up-Wahnsinn

Helene, genannt Hell (Mala Emde), träumt sich auch in Staffel zwei der preisgekrönten Dramedy-Serie "Oh Hell" in ihre eigenen Welten. Die sind nicht immer leicht zu verstehen, weshalb die Mittzwanzigerin Chaos in ihrer Umwelt verursacht - von der psychotherapeutischen Tagesklinik bis zum coolen Start-up. Staffel zwei der Serie läuft bei Magenta TV. Fotoquelle: © good friends Filmproduktions GmbH